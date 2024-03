Energia: colloquio tra ministri Egitto e Qatar su investimenti e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, e il ministro dell'Energia del Qatar, Saad Sherida al Kaabi, hanno avuto un colloquio ad Algeri, a margine del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), per discutere dei progetti di investimento in campo energetico e delle possibilità di promuovere la cooperazione. Lo ha reso noto il ministero del Petrolio dell’Egitto in un comunicato. Le parti si sono inoltre confrontate sugli ultimi sviluppi nei mercati del gas naturale liquefatto (Gnl) e dei rispettivi sforzi atti a sfruttare le fonti energetiche. (Cae)