Lazio: Battisti (Pd), inerzia Rocca su Zes, ora si lavori per Zls (2)

- "Per tentare di colmare, almeno in parte, il gap che si creerà con gli altri territori in termini di sviluppo e competitività - prosegue Battisti - ho subito proposto l'attivazione della Zls, zona logistica semplificata. Ho già depositato una mozione, sottoscritta dai colleghi Ciarla, Leodori, Califano, Droghei, La Penna e Panunzi, per impegnare Rocca e la giunta regionale ad accelerare avviando una interlocuzione con il governo Meloni e dare risposte alle nostre imprese. Purtroppo è tutto fermo, mentre le altre regioni corrono per cogliere queste importanti opportunità. Se non ci si attiva immediatamente - conclude la consigliera del Pd - si rischia di assestare un colpo mortale alle aziende di Frosinone e Latina". (Com)