Dossieraggio: fonti M5s, Fd'I in gran confusione, anche Conte e compagna fra le vittime

- Dentro Fratelli d'Italia "regna la confusione. Si chiedono come mai non ci siano politici dell'opposizione fra chi ha subito certe intrusioni e fanno le vittime, insinuando l'idea di complotti da cui resterebbero invece al riparo le attuali forze di minoranza". E' quanto si apprende da fonti del Movimento cinque stelle. "Devono essersi persi un piccolo dettaglio: al centro di questi episodi ci sono addirittura il leader del M5s Giuseppe Conte e la sua compagna. Capiamo la confusione generata dalla sconfitta in Sardegna, ma speriamo che Meloni e soci sappiano ancora leggere almeno la rassegna stampa", concludono le stesse fonti. (Rin)