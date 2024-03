Gaza: Forze Israele, bilancio militari morti sale a 246

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 246 il bilancio dei militari israeliani morti nelle operazioni terrestri avviate nella Striscia di Gaza a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista Hamas contro lo Stato ebraico. Lo hanno reso noto le Forze di difesa di Israele (Idf), spiegando che l’ultima vittima registrata si chiamava Denis Yekimov, aveva 33 anni e faceva parte del 17esimo battaglione della Brigata Bislamach di Be'er Sheva. Il militare israeliano sarebbe stato ucciso nel sud della Striscia di Gaza. È invece di almeno 30.410 morti e 71.700 feriti il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso, come ha reso noto oggi il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Si precisa che le cifre rese note dal dicastero palestinese non fanno distinzione tra civili e combattenti, e non possono essere verificate. Come riporta il quotidiano israeliano “Times of Israel”, le autorità dello Stato ebraico hanno riferito di aver ucciso circa 13 mila membri di Hamas nei combattimenti nella Striscia di Gaza. (Res)