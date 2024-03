Dossieraggio: Mulè (FI), indicibile verminaio, non si abbia paura della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Se con un'inchiesta non ancora conclusa, dunque protetta dai vincoli di riservatezza e segretezza, il procuratore della Repubblica di Perugia e il procuratore nazionale Antimafia avvertono la necessità di riferire con la massima urgenza a tre istituzioni di controllo, garanzia e indirizzo appartenenti a poteri diversi dello Stato c'è all'evidenza materia per temere l'esistenza di un attentato alla democrazia italiana o quantomeno del tentativo di deviarne il corso", afferma in una nota Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. "Già questa circostanza della richiesta delle audizioni, legata alla qualità dei consessi ai quali i due magistrati vogliono riferire - aggiunge Mulè - dovrebbe spingere chiunque a evitare di schierarsi ad esempio nella difesa di una presunta libertà di stampa che nulla ha a che spartire con questo indecente verminaio venuto alla luce". (segue) (Com)