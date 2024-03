Regno Unito: Hunt, intenzione è ridurre pressione fiscale ma in modo responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito l’intenzione è quella “di muoversi verso un taglio delle tasse ma solo in modo responsabile”. Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, in un'intervista rilasciata oggi all'emittente televisiva “Bbc”. "Siamo stati molto coerenti, rispetto a quello che avevamo detto, e cioè che avremmo tagliato le tasse ma solo in modo responsabile e prudente", ha detto. La cosa “meno da conservatore che potrei fare sarebbe tagliare le tasse aumentando la capacità di finanziamento”, ha sottolineato. Le dichiarazioni di Hunt arrivano dopo le pressioni esercitate da alcuni parlamentari Tory sui tagli fiscali nel Bilancio, previsto per mercoledì, in vista delle prossime elezioni. Hunt ha lasciato intendere di voler ridurre ulteriormente la pressione fiscale in bilancio, ma nelle ultime settimane ha suggerito che ci sarà probabilmente meno spazio di manovra rispetto a quanto aveva sperato. Tra le misure prese in considerazione dal cancelliere c’è anche un ulteriore taglio al sistema di previdenza sociale. (Rel)