Ciad: la morte dell'oppositore Dillo non convince, Ue e Hrw chiedono indagine indipendente sull'accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e l'ong Human Rights Watch (Hrw) hanno chiesto alla giunta militare al potere in Ciad di aprire un'indagine indipendente sulla morte del leader del Partito socialista senza frontiere (Psf) Yaya Dillo, denunciando circostanze non chiare nell'accaduto ed esprimendo preoccupazione per le condizioni dei dissidenti nel Paese. In due comunicati distinti, le parti hanno auspicato un processo di verifica dell'accaduto. Da Bruxelles, il Servizio dell'azione esterna dell'Ue (Seae) ha espresso "profonda preoccupazione" per le violenze verificatesi a N'Djamena negli ultimi giorni e chiesto "che i fatti siano chiariti e le responsabilità stabilite in modo indipendente e credibile". Questi eventi, sottolinea il comunicato, "minano gli sforzi necessari per garantire una transizione trasparente, pluralistica, inclusiva e pacifica che l’Ue continua a sostenere". (segue) (Res)