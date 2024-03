Ciad: la morte dell'oppositore Dillo non convince, Ue e Hrw chiedono indagine indipendente sull'accaduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Hrw ha esaminato diverse foto che mostrano l'impatto di un singolo proiettile alla testa di Dillo - una di queste vista anche dalla redazione di "Agenzia Nova" - e sottolineato le minacce precedentemente subite dall'oppositore, un cugino del leader di transizione Mahamat Deby Itno che si è allontanato dal partito di governo dopo che, il 28 febbraio del 2021, sua madre fu uccisa durante un intervento effettuato dalle forze di sicurezza in casa sua per sospetti di complottismo contro il governo. Altri cinque membri della sua famiglia furono feriti in quest'occasione. Come fatto da diverse fonti di opposizione, anche Hrw osserva che la morte di Dillo è avvenuta tre anni dopo quei fatti, nello stesso giorno. Viene inoltre sottolineato che dopo l'attacco la copertura internet a N'Djamena è stata interrotta per tutta la giornata del 29 febbraio, rendendo molto difficili le comunicazioni con la capitale. "Dalla morte del presidente Idriss Déby nell'aprile 2021, il governo di transizione guidato da suo figlio, il generale Mahamat Idriss Déby Itno, ha represso violentemente in diverse occasioni le manifestazioni organizzate dall'opposizione per chiedere un governo democratico civile e media indipendenti", sottolinea il comunicato di Hrw. La giunta ha risposto alla richiesta di Hrw con una nota nella quale esprime la sua disponibilità a collaborare per la ricerca della verità. (segue) (Res)