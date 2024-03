Ciad: la morte dell'oppositore Dillo non convince, Ue e Hrw chiedono indagine indipendente sull'accaduto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, intanto, il leader militare e presidente di transizione Mahamat Idriss Deby Itno ha confermato che si candiderà alle elezioni presidenziali previste per il 6 maggio per il Movimento di salvezza patriottica (Mps), partito fondato dal padre e di cui ha ripreso la guida dopo la sua morte nel 2021. "Io, Mahamat Idriss Déby Itno, sono candidato alle elezioni presidenziali del 2024 sotto la bandiera della coalizione di partiti Per un Ciad Unito", ha dichiarato in un discorso citato da “France24”, dopo che 221 movimenti che aderiscono alla coalizione gli hanno chiesto di presentarsi. Con questa dichiarazione, il generale di 37 anni ha conferma ufficialmente le intenzioni dell'Mps di presentarlo come candidato alla presidenza. La sua nomina contraddice alle risoluzioni adottate dall’Unione africana, che vietano la candidatura a ruoli dirigenziali di qualsiasi leader di transizione, ed alle stesse promesse fatte dal leader della giunta militare salita al potere nell'aprile del 2021 dopo la morte dell'ex presidente. Allora, Deby aveva promesso di portare a termine un periodo di transizione di 18 mesi fino a settembre del 2022 - poi prorogato di due anni - e che nessun membro della giunta si sarebbe candidato alla guida del Paese una volta stabilite elezioni democratiche. (segue) (Res)