Roma: Gualtieri chiama Casalino, solidarietà da tutta amministrazione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiamato Rocco Casalino per esprimergli "la mia solidarietà e quella dell'amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto". La telefonata avviene a seguito di quanto pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" in merito agli insulti di un commerciante sul web rivolti all'ex portavoce dell'attuale presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Si tratta di un episodio inaccettabile: questa Ggunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a piazzale Flaminio", aggiunge Gualtieri in una nota.(Rer)