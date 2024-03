Mar Rosso: Houthi accusano Usa e Regno Unito del danneggiamento cavi sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miliziani del gruppo yemenita filo-iraniano Houthi hanno accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito del danneggiamento registrato circa una settimana fa di tre cavi sottomarini nella zona del Mar Rosso compresa fra la città saudita di Gedda e lo Stato del Gibuti. In una nota rilasciata dal ministero dei Trasporti del governo Houthi della capitale Sana'a, non riconosciuto dalla comunità internazionale, e ripresa dall'agenzia di stampa yemenita “Saba”, viene affermato che “gli atti ostili delle unità navali militari del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno messo a repentaglio la sicurezza delle comunicazioni internazionali e il flusso naturale delle informazioni”. Secondo il gruppo sciita filo-iraniano, Washington e Londra “stanno usando metodi ostili e illegali nella loro guerra contro lo Yemen per servire il nemico sionista (Israele), al fine di continuare a commettere un genocidio contro il popolo palestinese a Gaza”. Nella nota viene spiegato che il gruppo Houthi è “fortemente interessato alla sicurezza dei cavi marittimi nelle acque yemenite, sulla base del rispetto delle leggi, degli accordi, dei trattati internazionali e degli interessi comuni tra lo Yemen e altri Paesi”. Sulla base di questo, il movimento filo-iraniano ha espresso la propria disponibilità “a fornire tutti i servizi e a concedere i permessi necessari alle società fornitrici di servizi Internet per ripristinare i cavi sottomarini nel Mar Rosso”. (segue) (Res)