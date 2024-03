Regno Unito: "Daily Mail", conflitto Medio Oriente causa timori su attacchi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli alti funzionari della sicurezza del Regno Unito circola l’indiscrezione secondo cui la minaccia di un imminente attacco terroristico nel Paese si starebbe facendo "sempre maggiore”. Secondo quanto riporta il “Mail on Sunday” - edizione domenicale del "Daily Mail” - fonti politiche interne al governo affermano di essere state allertate in merito a pericoli terroristici arrivati dopo "l'aumento dell’attività estremista” causata dal conflitto in Medio Oriente. “Le Torri Gemelle crollarono nel 2001 in seguito a un grande picco di odio, è la stessa cosa”, avrebbe detto la fonte interna al governo. Le dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo le affermazioni del revisore indipendente delle leggi sul terrorismo secondo cui il conflitto tra Israele e Palestina rappresenterebbe un "rischio per la democrazia".(Rel)