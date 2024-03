Ita: Iaria (M5s), situazione grottesca, da governo urge chiarimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intera operazione Ita-Lufthansa sta assumendo contorni grotteschi. Le minacce arrivate ieri dal gruppo tedesco, che si dice pronto a mandare tutto all'aria, richiedono un'urgente operazione trasparenza da parte del governo", afferma in una nota Antonino Iaria, capogruppo M5s in commissione Trasporti alla Camera. "Oggi i vertici di Ita dicono che la compagnia può andare avanti anche da sola. Non si è capito se sia un bluff o altro: è noto a tutti da tempo che senza una partnership internazionale forte Ita Airways rischia di ritrovarsi punto a capo, e di replicare i cronici problemi della fu Alitalia. Ma da lì a una svendita ai tedeschi in cambio di un piatto di lenticchie, però, ce ne corre. Il governo Meloni in tutta questa vicenda sembra uno spettatore non pagante: a questo punto - conclude - ci aspettiamo che la stessa Meloni batta un colpo, perché il quadro si fa oltremodo preoccupante".(Com)