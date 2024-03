Difesa: batteria Samp-T rientrerà in Italia a inizio aprile, al termine di missione in Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune informazioni apparse oggi sulla stampa estera, relative al rientro in Italia del Task Group Samp/T dislocato in Slovacchia, il ministero della Difesa in una nota afferma che "la fine della missione difensiva Nato 'Ehanched Vigilance Activity' (eVA) in Slovacchia era già prevista nel quadro degli accordi stabiliti tra i due Paesi e in quello più ampio dell’Alleanza Atlantica, per inizio aprile. Lo schieramento del sistema Samp-T in Slovacchia era una misura di natura difensiva, temporanea, proporzionata a supporto del ruolo della Nato a difesa dei Paesi membri e degli spazi euro-atlantici e per assicurare la deterrenza nei confronti di potenziali minacce. "La nostra partecipazione alla missione difensiva 'eVA' ha dimostrato la solidarietà e la coesione che esiste tra i Paesi della Nato. I militari italiani hanno fornito un importante contributo nella difesa aerea del Fianco Est dell’Alleanza Atlantica dimostrando ancora una volta la loro alta professionalità". (segue) (Com)