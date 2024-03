Difesa: batteria Samp-T rientrerà in Italia a inizio aprile, al termine di missione in Slovacchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia - prosegue il dicastero nella nota - ha impegnato due contingenti, entrambi con mandato semestrale, per un totale di 320 militari e 180 mezzi che, da aprile 2023, hanno garantito 24 ore al giorno e sette giorni su sette da Malacky (Slovacchia), la piena operatività della Batteria Samp/T nell’ambito dell'Integrated Air and Missile Defence System (Iamds), che fa capo al Comando delle operazioni aeree dell’Alleanza – Nato Aircom – con sede a Ramstein in Germania. Nel corso dell’operazione, l’Italia ha collaborato con assetti della Slovacchia e di altri Paesi alleati come Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Stati Uniti d’America aumentando il livello di interoperabilità e standardizzazione tra le Forze armate della Nato, anche grazie a ben 16 attività addestrative di aerocooperazione, 41 addestramenti in scenari simulati e 3 attività addestrative continuative". (Com)