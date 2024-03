Russia: vicepremier, ulteriori tagli a esportazioni petrolio da secondo trimestre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ridurrà ulteriormente la produzione e le esportazioni di petrolio di 471 mila barili al giorno da aprile-giugno in coordinamento con alcuni Paesi dell’Opec+. Lo ha riferito in una nota il vicepremier russo, Alexander Novak. "La Russia attuerà ulteriori riduzioni volontarie della produzione e delle esportazioni di petrolio per un totale di 471.000 barili al giorno nel secondo trimestre del 2024 in coordinamento con alcuni Paesi membri dell’Opec+", ha detto Novak. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” secondo cui la riduzione è volta a rafforzare le misure precauzionali adottate dai Paesi dell’Opec+ per mantenere la stabilità e l'equilibrio dei mercati petroliferi. (segue) (Rum)