Inchiesta Perugia: Gasparri (FI), cosa ha da dire De Benedetti su questa vicenda?

20 luglio 2021

- "Colpisce il fatto che il dossieraggio attuato da strutture che fanno capo alla procura nazionale Antimafia riguardi prevalentemente esponenti dell'aria di centrodestra. Non si capisce poi per quale ragione. Visto che praticamente nessuno risulta indagato. Ma poi c'è questa connessione con l'informazione che è veramente inquietante. Voglio rivolgere pubblicamente una domanda all'ingegner Carlo De Benedetti, grande fautore della libertà, che si è autoproclamato garante di ogni diritto negli ultimi decenni. Il suo giornale, 'Il Domani', ha attinto direttamente a questi materiali palesemente illegali, vantandosene, evidentemente per per alimentare campagne incommentabili. Che cosa ha da dire l'ingegner De Benedetti su questa vicenda? Come coniuga il suo ruolo di alfiere della libertà con l'attività del suo giornale 'Il Domani', al quale è molto legato e del quale molto si è interessato dimostrandosi un editore veramente attento alla sua creatura? É questa la metodologia che De Benedetti auspica? Vedere un giornale ed i sui redattori connessi a strutture investigative e che svolgono delle attività illegali per poi eventualmente pubblicare materiali ottenuti in modalità incredibili? É queste idea leninista che anima l’ingegner De Benedetti? Non si vergogna? Non chiede scusa? De Benedetti batta un colpo", afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Risponda. O come un coniglio scapperà davanti a queste vicende? Ma non glielo consentiremo, perché ne parleremo nel Parlamento ed in tutti i luoghi liberi dove lo chiameremo in causa. De Benedetti rispondi. E purtroppo per loro dovranno rispondere anche i procuratori antimafia di ieri e di oggi. E per alcuni scatta da subito un chiaro conflitto di interesse", conclude. (Com)