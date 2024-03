Medio Oriente: Orlando (Pd), oggi al Cairo con Ong, tutti chiedono cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al Cairo abbiamo incontrato le organizzazioni umanitarie che operano a Gaza. La prima tappa della nostra missione che domani ci porterà al valico di Rafah con l'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi)", scrive su Facebook il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in missione umanitaria con una delegazione di parlamentari dell'opposizione al Cairo da dove domani si muoveranno verso il valico di Rafah al confine con la Striscia di Gaza. "La situazione va oltre ogni immaginazione. Più di metà degli edifici è stato distrutto, i bombardamenti impediscono la distribuzione di aiuti e l’installazione di apparecchiature mediche. Ci sono persone che non mangiano ormai da decine di giorni, alcune si alimentano con il mangime per gli animali. Il sistema sanitario, già deficitario, non esiste più- spiega -, malati e feriti non possono essere più curati. Il personale non è più in grado di raggiungere i pochi centri ancora funzionanti. Per esempio non funziona più l’unica struttura in grado di fare la radioterapia. Le persone oltre che per i bombardamenti muoiono per questo. La grande maggioranza sono donne o bambini. I bombardamenti impediscono qualsiasi intervento di cura e di assistenza. Tutti ci chiedono solo una cosa: cessate il fuoco", conclude. (Rin)