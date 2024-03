Dossieraggio: Gasparri (FI), necessaria immediata ispezione a procura nazionale Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "C'è una strana sottovalutazione della vicenda che investe la procura nazionale Antimafia. Uno scandalo molto più grave di altri simili che si sono verificati nel passato, determinando conseguenze fino a Commissioni di inchieste parlamentari oltre che inchieste giudiziarie", dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Del resto sulla procura nazionale Antimafia, che talvolta ha attuato ottime iniziative, pesa una polemica che più volte abbiamo sollevato. Gli ultimi tre procuratori nazionali Antimafia sono transitati direttamente in Parlamento nelle file della sinistra: uno al Senato, uno al Parlamento europeo, uno alla Camera dei deputati. E' un dato di fatto -afferma Gasparri -. Non è vietato dalla legge ma è strano questo che automaticamente tutti quelli che guidano la procura nazionale Antimafia diventano poi parlamentari italiani ed europei di partiti della sinistra". (segue) (Com)