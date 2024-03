Dossieraggio: Gasparri (FI), necessaria immediata ispezione a procura nazionale Antimafia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono stati poi, in posizioni di vertici della procura nazionale Antimafia, magistrati che hanno subito sconfitte clamorose in sede giudiziaria, eppure hanno potuto agire in quel contesto e pontificare. Peraltro - continua Gasparri - non si rassegnano nemmeno alla sconfitta giudiziaria, che hanno ottenuto in modo clamoroso a Palermo dopo anni ed anni di accuse ingiuste ad eroi della legalità, come il generale Mori. Adesso c'è questa storia di una pesca a strascico di notizie avvenuta a quanto appare con modalità incredibili. E' difficile pensare che un singolo esponente della Guardia di finanza abbia deciso questo rastrellamento di notizie illegali. Ed è incredibile che un giornale si vanti addirittura di aver acquisito questo materiale da fonti ufficiali. Come se questa sorta di spionaggio sia ammissibile e legale. E, da giornalista professionista, sono indignato dagli articoli che leggo per giustificare tutto ciò e ovviamente mi rivolgerò non solo al governo attraverso iniziative parlamentari, ma anche all'Ordine dei giornalisti al quale appartengo da molti decenni. Credo che anche il presidente del Csm, così come è stato giustamente attento nei giorni scorsi ad altre vicende che hanno caratterizzato priorità del Paese, non farà mancare nelle prossime ore le sue parole. Non si può tacere di fronte a questo scandalo enorme. Serve un'immediata ispezione alla procura nazionale Antimafia. Serve un rinnovamento totale ed una verifica a tappeto di quell'organismo. Forse servono misure drastiche per evitare l'inquinamento delle prove. Se bisogna combattere l'illegalità in maniera decisa e forte, come ha fatto e deve fare la procura nazionale Antimafia, bisogna essere una casa di vetro. In attesa delle iniziative del massimo vertice del Csm - conclude Gasparri - mi attiverò in Senato con immediatezza". (Com)