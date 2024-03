Sport: in 10 mila a mezza maratona Roma-Ostia, assessore "gara imperdibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 10 mila quest'anno gli iscritti alla Mezza Maratona Roma-Ostia, il 21,5 per cento stranieri e il 27,17 per cento donne. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, che afferma: "La mezza maratona Roma-Ostia ci ha regalato anche quest'anno una splendida giornata di sport, amicizia e sana competizione. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo sport ma anche un evento con ricadute positive su turismo, economia e occupazione. L'evento è stato infatti una bella conferma dal punto di vista della partecipazione. Un'allegra invasione colorata per Roma e il suo mare. Nel suo 49mo traguardo la Mezza Maratona dimostra di essere ancora in splendida forma". (Com)