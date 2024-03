Roma: controlli in zone movida, riscontrate un centinaio di irregolarità in locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di un centinaio le irregolarità amministrative rilevate in questo fine settimana nei locali pubblici e attività commerciali, tra cui anche alcuni minimarket sanzionati perché trovati aperti oltre l'orario previsto. È il bilancio dei controlli svolti dalla polizia locale di Roma nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della mala movida. Le verifiche si sono concentrate in particolare a Trastevere, Ponte Milvio e San Lorenzo e nell'ambito delle violazioni alle normative anti alcol sono stati multati una ventina di consumatori, sorpresi a bere bevande alcoliche in strada oltre l'orario consentito. Nel corso dell'ispezione delle attività ricettive sono stati riscontrati 30 illeciti mentre sono 300 le multe effettuate per mancato rispetto del codice della strada. (Rer)