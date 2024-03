Turchia: si conclude il Forum sulla diplomazia di Antalya, al centro le principali questioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la terza edizione del Forum sulla diplomazia di Antalya, che dal primo marzo ha riunito in Turchia oltre 4.500 persone provenienti da 148 Paesi, tra cui anche capi di Stato, capi di governo, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Svoltosi sotto il tema “Far avanzare la diplomazia in un periodo di tumulti”, nel corso dell’evento, organizzato sotto gli auspici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sono state discusse le principali questioni di interesse internazionale e le crisi globali, come l’immigrazione, la sicurezza, il cambiamento climatico, le guerre e lo sviluppo tecnologico. A margine del Forum, come ha sottolineato il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel suo discorso di chiusura, “c’è stato un intenso traffico di incontri bilaterali”. Il ministro turco, come riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, ha posto particolare attenzione al fatto l’evento di Antalya è stato un’occasione per discutere “il consenso emergente contro l’ingiustizia e lo squilibrio del sistema globale”, criticando quegli approcci “che ignorano il diritto internazionale”. (segue) (Tua)