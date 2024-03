Germania: Cdu-Csu su intercettazioni, Scholz chiarisca coinvolgimento in commissione Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle intercettazioni tra alti ufficiali dell’aeronautica militare, pubblicata dai media russi, in Germania l'Unione cristiano-democratica e l'Unione cristiano-sociale (Cdu-Csu) hanno chiesto al Bundestag una riunione straordinaria della commissione per la Difesa e l’audizione del personale del cancelliere, Olaf Scholz. “L'Unione chiede chiarimenti: vogliamo sapere chi ha consultato Scholz, in che momento e quando è venuto a sapere delle intercettazioni”, ha detto al quotidiano “Die Welt” il deputato della Cdu al Bundestag, Thorsten Frei.(Geb)