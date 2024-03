Turchia: ministro Esteri Fidan nei prossimi giorni in visita negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si recherà nei prossimi giorni in visita negli Stati Uniti su invito del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo ha reso noto lo stesso Fidan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”, al termine del Forum sulla diplomazia di Antalya, che dal primo marzo ha riunito in Turchia oltre 4.500 persone provenienti da 148 Paesi - tra cui anche capi di Stato, capi di governo, ministri e rappresentanti di organizzazioni internazionali – per discutere delle principali questioni internazionali e delle crisi globali. Commentando il suo imminente viaggio a Washington, Fidan ha ricordato che nell’ottobre 2021 è stato creato “un meccanismo strategico” tra Turchia e Stati Uniti, sotto una gestione ministeriale. “Sono stati formati gruppi di lavoro per discutere di molte questioni rilevanti, tra cui quelle legate all’energia, all’economia, alla sicurezza e agli sviluppi politici e regionali”, ha detto il ministro turco, precisando che “la prossima settimana è previsto un viaggio negli Stati Uniti per tenere una riunione del meccanismo strategico”. (Tua)