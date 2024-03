© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef "è sconcertato e rattristato dalle notizie di un terzo bambino ucciso in seguito agli attacchi di venerdì sera e sabato mattina a Odessa". E' quanto si legge sul profilo X di Unicef Ukraine. "Questa violenza contro i bambini deve finire. Tutti i bambini hanno diritto a vivere: questa guerra ha portato via troppe giovani vite", aggiunge Unicef. (Com)