Cantù: Molteni, Ramadan in chiesa? Provocazione irresponsabile, non passerà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di utilizzare la chiesa di Santa Maria a Cantù, per celebrare il prossimo Ramadan, è irrispettosa dei valori e della cultura occidentale. Finché le comunità islamiche non sottoscrivono le intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, nulla è dovuto men che meno una chiesa", afferma in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno. "Ritengo dunque che sia una proposta offensiva, una provocazione irresponsabile nei confronti della città e della comunità cattolica canturina che non passerà: non abdicheremo mai ai nostri valori occidentali e a difendere i luoghi sacri della cristianità, perché il relativismo culturale non vincerà mai", conclude.(Com)