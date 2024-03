Medio Oriente: delegazione M5s arrivata in Egitto, primo giorno di incontri al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Movimento cinque stelle, composta da Stefania Ascari, Carmela Auriemma e Dario Carotenuto, questa mattina "è arrivata in Egitto per la prima giornata della missione a Rafah promossa dalle Ong della Rete Aoi. La prima tappa - informa una nota M5s - è Al Cairo per le audizioni di organizzazioni della società civile palestinese che operano a Gaza e per un incontro con l'ambasciata italiana in Egitto. Domani la delegazione partirà alla volta di Rafah. Ringraziamo e sosteniamo i nostri parlamentari che, in questo momento, stanno già ascoltando gli operatori di Medici Senza Frontiere: la referente a Gaza dell'associazione ha già evidenziato come quello che sta succedendo a Gaza non lo abbiano mai visto in tutta la loro storia. Continuiamo a chiedere che il Governo italiano dia seguito alla mozione approvata alla Camera e si impegni attivamente per un cessate il fuoco totale e permanente a Gaza. La pace si costruisce con la pace".(Com)