- L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 3 marzo 2024, e per le successive 18-24 ore. Lo riferisce una nota. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. In serata quota neve in calo fino a mille metri. (Com)