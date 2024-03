Regionali Abruzzo: Todde (Sardegna), farò chiusura campagna elettorale l'8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente" in Abruzzo per le Regionali "andrò l'8 marzo che è la Festa della donna. Farò la chiusura e sono felice di poterlo fare", ha detto la neo presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde (M5s). "Credo che bisogna usare, come coalizione, ogni leva possibile per cercare di poter mandare a casa, almeno regionalmente, questa destra", ha spiegato. "L'ho fatto anche in Lombardia in tempi non sospetti appoggiando Majorino", del Pd, ha aggiunto. (Rin)