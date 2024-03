Latina: incidente a Santi Cosma e Damiano, si ribalta auto, due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un auto si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite: è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato stamattina nel Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. I due veicoli si sono scontrati alla rotatoria Cerri Aprano, per cause ancora in corso di accertamento. Un'auto si è ribaltata, un'altra auto ha slittato ed è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelforte e il personale sanitario del 118 che ha portato due persone ferite al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. E’ stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. (Rer)