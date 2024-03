Gaza: confermata assenza delegazione Israele ai negoziati di oggi in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai negoziati in corso oggi in Egitto sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas non è presente alcuna delegazione israeliana. Lo ha confermato al quotidiano “Times of Israel” un funzionario dello Stato ebraico, a condizione di anonimato, spiegando che questa assenza è dovuta al fatto che Hamas ha rifiutato di fornire l’elenco degli ostaggi ancora vivi nella Striscia di Gaza, richiesto nei giorni scorsi dalle autorità israeliane. Data l’assenza di Israele, i colloqui in corso oggi al Cairo vedono pertanto la partecipazione esclusivamente dei mediatori di Stati Uniti, Qatar ed Egitto, alla presenza di una delegazione di Hamas. (segue) (Res)