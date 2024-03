Gaza: confermata assenza delegazione Israele ai negoziati di oggi in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista deve dare una risposta ufficiale alla proposta elaborata alla fine di gennaio dal gruppo negoziale, che prevede in una “prima fase” una pausa di sei settimane nei combattimenti, con il rilascio di 42 ostaggi in cambi di palestinesi detenuti in Israele. Un alto funzionario di Hamas citato oggi dalla stampa araba ha affermato che una tregua nella Striscia di Gaza è possibile “entro 24-48 ore”, ma solo se Israele accetta le richieste del movimento islamista palestinese. “Se Israele accettasse le richieste di Hamas, che includono il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, ciò aprirebbe la strada a un accordo (su una tregua) entro le prossime 24-48 ore”, ha spiegato la fonte anonima del movimento islamista. (segue) (Res)