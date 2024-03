Usa-Ungheria: incontro tra Orban e Trump il prossimo 8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese, Viktor Orban, incontrerà l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il prossimo 8 marzo, durante una visita negli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" citando il capo dell'ufficio stampa di Orban, Bertalan Havasi. ”Il primo ministro ungherese incontrerà per un colloquio l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Florida l'8 marzo", ha detto Havasi riportato dall'agenzia di stampa ungherese "Mti". Il prossimo 7 marzo, inoltre, Orban dovrebbe partecipare a una Tavola rotonda dal titolo "Il futuro delle relazioni Usa-Ungheria" con Kevin Roberts, presidente del think tank conservatore statunitense Heritage Foundation, a Washington. La conversazione "si concentrerà sul pensiero strategico ungherese in un'era di conflitti globali emergenti nei settori della sicurezza, dell'economia e della società", ha detto il portavoce. Nel frattempo, nelle ultime settimane il ministro ungherese si è detto "felice" dell'ipotesi che Trump possa essere rieletto a capo della Casa Bianca, e "speranzoso" che i rapporti con l'Europa orientale possano riappacificarsi.(Seb)