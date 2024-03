Bosnia: domani Tajani a Sarajevo, focus su negoziati per adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani in missione a Sarajevo, per una missione congiunta in Bosnia ed Erzegovina insieme al ministro federale per gli Affari europei e Internazionali austriaco, Alexander Schallenberg. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. La prospettiva europea della Bosnia ed Erzegovina con la possibile apertura dei negoziati di adesione con l'Ue, pienamente sostenuta dall'Italia, sarà il tema centrale della visita, che cade a un anno di distanza dalla precedente visita congiunta nel Paese dei due ministri e che conferma la grande attenzione che Roma e Vienna attribuiscono ai Balcani Occidentali. Tajani e Schallenberg incontreranno congiuntamente il ministro degli Esteri, Elmedin Konaković, la presidenza della Bosnia ed Erzegovina - organo collegiale composto da Željko Komšić, membro croato, Denis Bečirović, membro bosgnacco, e Željka Cvijanović, membro serbo -, il presidente del Consiglio dei ministri, Borjana Krišto, il rappresentante speciale dell'Unione europea e Capo Delegazione Ue, Johann Sattler, e l'Alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt. (segue) (Com)