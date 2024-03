Bosnia: domani Tajani a Sarajevo, focus su negoziati per adesione a Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita e la stabilità dei Balcani Occidentali sono prioritarie per l'Italia, alla luce dei profondi legami che ci legano a questa regione. Per questo, come governo siamo fortemente impegnati ad accelerarne il processo di integrazione europea", ha affermato Tajani. Il vicepremier incontrerà una rappresentanza del contingente italiano della missione Eufor Althea, in cui l'Italia ricopre la posizione di vice comandante, a conferma del ruolo di protagonista del nostro Paese per la sicurezza e la stabilità della regione balcanica. Tajani, inoltre, inaugurerà il "Dialogo economico Bosnia ed Erzegovina - Italia", evento che vedrà la partecipazione di aziende italiane presenti in Bosnia ed Erzegovina e di aziende bosniache. "I legami economici con i Balcani sono al centro della nostra strategia di diplomazia della crescita". (segue) (Com)