Dossieraggio: Bonelli (Avs), solidarietà ai giornalisti "Domani", ennesimo attacco a libertà di informazione

22 luglio 2021

- "Desidero esprimere la mia più ferma solidarietà nei confronti dei giornalisti del quotidiano 'Domani' Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, indagati a Perugia per accesso abusivo e rivelazione di segreti, su segnalazione del ministro della Difesa Guido Crosetto. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della nostra democrazia. Quando i giornalisti vengono messi sotto accusa per il loro lavoro, si mina non solo la loro integrità professionale, ma si compromette anche il diritto fondamentale dei cittadini a essere informati in modo completo e accurato". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di AVS Angelo Bonelli, che prosegue: "Eppure, il governo attuale, con il suo tentativo di condizionare la libertà di stampa attraverso leggi come l'emendamento sul divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari, ribattezzato 'norma bavaglio', e le tante 'querele temerarie' che di fatto limitano e condizionano i giornalisti, soprattutto quelli precari, sta gettando ombre sullo scenario dell'informazione indipendente. Nel contesto dell'inchiesta che coinvolge i giornalisti del 'Domani', è essenziale ricordare le tutele legali del segreto professionale del giornalista. Come recitano l'art. 200, ultimo comma e l'art. 256 del codice di procedura penale, è consentito al giornalista di mantenere l'anonimato della propria fonte, garantendo così la libera circolazione delle informazioni vitali per una società democratica. Quando un giornalista è costretto a rivelare l'identità del proprio informatore, ciò avviene solo in casi eccezionali e sempre nel rispetto dei principi dello Stato di diritto", conclude. (Com)