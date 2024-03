Roma: furti e borseggi sui treni e in strada, 15 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività dei carabinieri, d’intesa con la procura, per il contrasto a furti e borseggi sul territorio. Nelle ultime ore sono state arrestate 15 persone. In piazza Risorgimento, i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 33enne marocchino e un 47enne algerino, sorpresi subito dopo aver sottratto dall’interno di un’auto in sosta, un borsello che conteneva un cellulare e denaro contante. I ladri sono stati immediatamente bloccati, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva e l’hanno riconsegnata alla vittima. (segue) (Rer)