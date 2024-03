Roma: furti e borseggi sui treni e in strada, 15 arresti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Tor Tre Teste, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina hanno sorpreso e arrestato due italiani di 37 e 43 anni, già noti alle forze dell’ordine, mentre erano in un parcheggio nelle adiacenze di un negozio di materiali da costruzione e asportavano materiale idraulico in ottone da un furgone in sosta, previa forzatura della portiera. Bloccati subito dopo, la refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale. (segue) (Rer)