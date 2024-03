Roma: cede manto stradale in via Ozanam a Monteverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è pace a Monteverde, quadrante ovest di Roma nel Municipio XII. Dopo il crollo di un albero, che ha causato la morte di un'anziana in via di Donna Olimpia, stamattina intorno alle 7, all'altezza del civico 102 di via Federico Ozanam, la carreggiata ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del gruppo di zona: gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e hanno chiuso il tratto di strada da via Fabiola a piazza di Donna Olimpia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la ditta per gli interventi sul manto stradale. Alcune automobili sono state spostate poco distante per consentire il ripristino della carreggiata nel tratto di strada interessato dal problema. (Rer)