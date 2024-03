Australia-Asean: premier di Singapore Lee a Melbourne da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong sarà a Melbourne dal 4 al 6 marzo, per partecipare al nono incontro annuale dei leader di Singapore ed Australia ed al vertice speciale fra Asean (l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) ed Australia. Durante il viaggio di tre giorni, il premier singaporiano incontrerà l'omologo australiano Anthony Albanese nel quadro del dialogo bilaterale istituito nell’ambito del partenariato strategico globale Singapore-Australia, firmato nel 2015. L'incontro è una piattaforma annuale in cui i primi ministri di entrambe le parti discutono di cooperazione e si scambiano opinioni sugli sviluppi regionali e internazionali. L’ultimo incontro dei leader di Singapore ed Australia si è tenuto a Singapore a giugno scorso. Per quanto riguarda il vertice Asean-Australia, quest'anno l'appuntamento segnerà 50 anni di relazioni di dialogo fra le parti. Entrambi gli incontri si terranno presso il Melbourne Convention and Exhibition Centre. (segue) (Res)