Serbia: Assemblea di Belgrado non si costituisce, si andrà al voto

- In Serbia non si è costituita per mancanza del numero legale l’Assemblea cittadina di Belgrado e quindi i cittadini torneranno al voto per eleggere la formazione dell’organismo. Lo riferisce l'agenzia “Tanjug”. Venerdì l’Assemblea era stata rinviata per la seconda volta, dopo il primo rinvio del 19 febbraio scorso. Il termine legale per la formazione dell'organismo era previsto per oggi e quindi saranno necessarie nuove elezioni. (Seb)