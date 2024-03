Grecia: Mitsotakis su incidente Tempe, fiducioso che sarà fatta giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 febbraio ricorreva un anno dall’incidente ferroviario di Tempe, in Grecia. Oggi, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha aperto il suo consueto messaggio settimanale alla popolazione parlando “dell’evidente richiesta delle persone che hanno perso i loro cari, di coloro che sono rimasti feriti e di tutta la società di rispondere a ciò che è stato sbagliato, per lasciare che tutte le cause del male siano scoperte e i colpevoli puniti". Lo si legge in un messaggio di Mitsotakis sui social, riportato dal quotidiano “Kathimerini”. “Questo accadrà, ho completa fiducia nella giustizia” che “si muove con indipendenza e responsabilità” e “sono fiducioso che sarà all'altezza di dimostrare la verità, e di indagare per rispondere a tutte le accuse, anche a quelle più estreme” perchè “non dovrebbe essere lasciata alcuna ombra che rischierebbe di avvelenare la vita pubblica e la fiducia nelle istituzioni. Anche se questo richiederà un po' più di tempo", ha affermato. (Gra)