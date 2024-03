Giustizia: Anm, test psicoattitudinali operazione demagogica, tentativo di riaccendere conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) ha approvato il documento sui test psicoattitudinali per l'ingresso in magistratura. Nel testo l'Anm scrive: "Assistiamo nuovamente a tentativi di parte della politica di screditare la magistratura, stavolta insinuando nei cittadini il sospetto che i meccanismi di selezione e di valutazione dei magistrati non diano sufficienti garanzie di 'equilibrio psichico'. Si sollecita, infatti, il governo a introdurre test psico-attudinali di ingresso in magistratura, senza chiarire in cosa consisterebbe questo meccanismo di verifica e su quale affidabile base scientifica verrebbero articolati i test". Per l'Anm "appare fin troppo evidente la natura demagogica di questa operazione, che per di più, risolvendosi nella introduzione di una specie di screening di massa dei magistrati, avrebbe anche l'effetto di rallentare l’iter di riempimento delle piante organiche". (segue) (Rin)