Europee: Scalfarotto (Iv), siamo senza tentennamenti per Stati Uniti d'Europa

- "Italia viva è in uno spazio di centro, genuinamente europeista, senza tentennamenti. Pensiamo che nel nostro destino ci siano gli Stati Uniti d'Europa e l'esercito europeo, la cui necessità dimostra quello che sta succedendo nel Mar Rosso. Invece, sia nel centro destra che nel campo largo, c'è un problema di visione dell'Europa. Ci sono forze, come il Movimento cinque stelle e la Lega, che su questioni importanti come l'Ucraina la vedono in maniera diversa". Lo ha detto a Skytg24 il senatore di Italia viva, Ivan Scalfarotto. "Forza Italia, quando si è trattato di ratificare il Mes, si è accodata agli anti europeisti - ha ricordato Scalfarotto - creando disappunto nello stesso Partito popolare europeo. E questo fa sì che l'Italia non venga votata sull'Expo e sull'antiriciclaggio e che ottenga le briciole per Milano sul tribunale dei brevetti. Io credo che l'Italia sia un paese isolato in Europa, molto debole: una drammatica debolezza che si iscrive a Antonio Tajani e al suo partito". (Rin)