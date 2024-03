Germania: rilasciati dopo procedure identificazione due arrestati perchè presunti membri Raf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati rilasciati i due uomini arrestati oggi e identificati inizialmente come membri ricercati della Rote Armee Fraktion (Raf). I due, dopo le procedure di accertamento dell’identità, non sono risultati essere affiliati all’organizzazione terroristica. In tutto, nel corso dell’operazione condotta dalle forze di polizia a Berlino questa mattina, erano stati fermati quattro uomini e una donna, presunti membri dell’organizzazione terroristica. Le ricerche dei due membri in fuga si sono intensificate in seguito all'arresto dell'ex membro del gruppo terroristico Daniela Klette. (Geb)