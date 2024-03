© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono gli interventi nella Capitale contro degrado urbano e illegalità", scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Diversi gli accampamenti abusivi in piazzale delle Crociate e in via Monaci che sono stati rimossi grazie all’intervento della Polizia locale e dei Carabinieri", spiega. (Rin)