Roma: va al bagno in una pizzeria per drogarsi e muore di overdose

- È entrato in pizzeria chiedendo di andare in bagno ma dopo mezzora era ancora chiuso dentro. Così il titolare del locale ha iniziato a bussare alla porta, chiusa da dentro, e non ricevendo alcuna risposta ha deciso di chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno aperto la porta del bagno e hanno trovato l'uomo senza vita, con un laccio emostatico al braccio e una siringa tra le mani. È successo alle 21 di ieri a Tor Pignattara in un locale in via dell'Acqua Bullicante. L'uomo deceduto aveva 43 anni. (Rer)