Roma: passante gli nega una sigaretta in strada e lui lo accoltella, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercava una sigaretta in strada, ha chiesto a un passante che però non la aveva, lui non ha accettato il rifiuto e quindi si è allontanato, ma soltanto pochi minuti, il tempo di tornare armato di un coltello per ferire l'uomo che gli aveva negato la sigaretta. La vittima è un 35enne che intorno alle 19 di ieri stava passeggiando in via Paolo Paruta a San Giovanni in compagnia di alcuni amici. L'aggressore è un 45enne, che ha avvicinato il 35enne e ha chiesto una sigaretta, al diniego si è allontanato per ritornare con un coltello e ferirlo. Il 35enne è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Fate Bene Fratelli, sul posto sono intervenute le volanti della polizia dei commissariati San Giovanni e Romanina: raccolte le testimonianze gli agenti si sono messi sulle tracce dell'aggressore e lo hanno rintracciato poco dopo e denunciato. Dovrà rispondere di lesioni aggravate. (Rer)