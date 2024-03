Israele: ambasciata a Washington incaricata di non assistere ministro Gantz negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Israele a Washington è stata incaricata di non assistere il ministro Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra dello Stato ebraico e leader del partito di opposizione Unità Nazionale, nel suo viaggio negli Stati Uniti. Lo ha riferito l'emittente israeliana “Kan”. Secondo quanto trapelato ieri, Gantz ha deciso di recarsi a Washington per tenere una serie di incontri, senza però concordare il viaggio con il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, contrariamente a quanto prevedono le norme governative. L’iniziativa avrebbe infastidito il premier che, secondo persone vicine alla sua amministrazione, avrebbe chiarito a Gantz che lo Stato ebraico “ha un solo primo ministro”. Stando alle indiscrezioni, il membro del gabinetto di guerra dovrebbe incontrare negli Usa la vicepresidente Kamala Harris, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e alcuni membri del Congresso, sia democratici che repubblicani. Tuttavia, nel rispetto delle disposizioni ricevute dalla rappresentanza diplomatica israeliana a Washington, l’ambasciatore dello Stato ebraico negli Usa, Mike Herzog, non dovrebbe partecipare agli incontri. (Res)